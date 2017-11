Down through the Years: Iron Bowl Scores

Alabama and Auburn have played 81 times, with the Crimson Tide leading the series 45-35-1.

Feb. 22, 1892 — Auburn 32, Alabama 22 (Birmingham)

Nov. 30, 1893 — Auburn 40, Alabama 16 (Montgomery)

Nov. 29, 1894 — Alabama 18, Auburn 0 (Montgomery)

Nov. 23, 1895 — Auburn 48, Alabama 0 (Tuscaloosa)

Nov. 17, 1900 — Auburn 53, Alabama 5 (Montgomery)

Nov. 15, 1901 — Auburn 17, Alabama 0 (Tuscaloosa)

Oct. 18, 1902 — Auburn 23, Alabama 0 (Birmingham)

Oct. 23, 1903 — Alabama 18, Auburn 6 (Montgomery)

The following games were all played in Birmingham:

Nov. 12, 1904 — Auburn 29, Alabama 5

Nov. 18, 1905 — Alabama 30, Auburn 0

Nov. 17, 1906 — Alabama 10, Auburn 0

Nov. 16 1907 — Tie 6-6

Series suspended 1908 – 1947

Dec. 4, 1948 — Alabama 55, Auburn 0

Dec. 3, 1949 — Auburn 14, Alabama 13

Dec. 2, 1950 — No. 16 Alabama 34, Auburn 0

Dec. 1, 1951 — Alabama 25, Auburn 7

Nov. 29, 1952 — No. 8 Alabama 21, Auburn 0

Nov. 28, 1953 — Alabama 10, No. 16 Auburn 7

Nov. 27, 1954 — No. 15 Auburn 28, Alabama 0

Nov. 26, 1955 — No. 10 Auburn 26, Alabama 0

Dec. 1, 1956 — Auburn 34, Alabama 7

Nov. 30, 1957 — No. 1 Auburn 40, Alabama 0

Nov. 29, 1958 — No. 2 Auburn 14, Alabama 8

Nov. 28, 1959 — No. 19 Alabama 10, No 11 Auburn 0

Nov. 26, 1960 — No. 17 Alabama 3, No. 8 Auburn 0

Dec. 2 1961 — No. 1 Alabama 34, Auburn 0

Dec. 1, 1962 — No. 5 Alabama 38, Auburn 0

Nov. 30, 1963 — No. 9 Auburn 10, Alabama 8

Nov. 26, 1964 — No. 2 Alabama 21, Auburn 14

Nov. 27, 1965 — No. 5 Alabama 30, Auburn 3

Dec. 3, 1966 — No. 3 Alabama 31, Auburn 0

Dec. 2, 1967 — No. 8 Alabama 7, Auburn 3

Nov. 30, 1968 — No. 15 Alabama 24, No. 18 Auburn 16

Nov. 29, 1969 — No. 12 Auburn 49, Alabama 26

Nov. 28, 1970 — No. 11 Auburn 33, Alabama 28

Nov. 27, 1971 — No. 3 Alabama 31, No. 5 Auburn 7

Dec. 2, 1972 — No. 9 Auburn 17, No. 20 Alabama 16

Dec. 1, 1973 — No. 1 Alabama 35, Auburn 0

Nov. 29, 1974 — No. 2 Alabama 17, No. 7 Auburn 13

Nov. 29, 1975 — No. 4 Alabama 28, Auburn 0

Nov. 27, 1976 — No. 18 Alabama 38, Auburn 7

Nov. 26, 1977 — No. 2 Alabama 48, Auburn 21

Dec. 2, 1978 — No. 2 Alabama 34, Auburn 16

Dec. 1, 1979 — No. 1 Alabama 25, No 14 Auburn 18

Nov. 29, 1980 — No. 9 Alabama 34, Auburn 18

Nov. 28, 1981 — No. 4 Alabama 28, Auburn 17

Nov. 27, 1982 — Auburn 23, Alabama 22

Dec. 3, 1983 — No. 3 Auburn 23, No. 19 Alabama 20

Dec. 1, 1984 — Alabama 17, No. 11 Auburn 15

Nov. 30, 1985 — Alabama 25, No. 7 Auburn 23

Nov. 29, 1986 — No. 14 Auburn 21, No. 7 Alabama 17

Nov. 27, 1987 — No. 7 Auburn 10, No. 18 Alabama 0

Nov. 25, 1988 — No. 7 Auburn 15, No. 17 Alabama 10

Dec. 2, 1989 — No. 11 Auburn 30, No. 2 Alabama 20 (Auburn)

Dec. 1, 1990 — Alabama 16, No. 20 Auburn 7 (Birmingham)

Nov. 30, 1991 — No. 8 Alabama 13, Auburn 6 (Birmingham)

Nov. 26, 1992 — No. 2 Alabama 17, Auburn 0 (Birmingham)

Nov. 20, 1993 — No. 6 Auburn 22, Alabama 14 (Auburn)

Nov. 19, 1994 — No. 4 Alabama 21, No. 6 Auburn 14 (Birmingham)

Nov. 18, 1995 — No. 21 Auburn 31, Alabama 27 (Auburn)

Nov. 23, 1996 — No. 15 Alabama 24, Auburn 23 (Birmingham)

Nov. 22, 1997 — No. 13 Auburn 18, Alabama 17 (Auburn)

Nov. 21, 1998 — Alabama 31, Auburn 17 (Birmingham)

Nov. 20, 1999 — No. 8 Alabama 28, Auburn 17 (Auburn)

Nov. 18, 2000 — No. 18 Auburn 9, Alabama 0 (Tuscaloosa)

Nov. 17, 2001 — Alabama 31, No. 17 Auburn 7 (Auburn)

Nov. 23, 2002 — Auburn 17, No. 9 Alabama 7 (Tuscaloosa)

Nov. 22, 2003 — Auburn 28, Alabama 23 (Auburn)

Nov. 20, 2004 — No. 2 Auburn 21, Alabama 13 (Tuscaloosa)

Nov. 19, 2005 — No. 11 Auburn 28, No. 8 Alabama 18 (Auburn)

Nov. 18, 2006 — No. 10 Auburn 22, No. 22 Alabama 15 (Tuscaloosa)

Nov. 24, 2007 — No. 25 Auburn 17, Alabama 10 (Auburn)

Nov. 29, 2008 — No. 1 Alabama 36, Auburn 0 (Tuscaloosa)

Nov. 27, 2009 — No. 2 Alabama 26, Auburn 21 (Auburn)

Nov. 26, 2010 — No. 2 Auburn 28, No. 9 Alabama 27 (Tuscaloosa)

Nov. 26, 2011 — No. 2 Alabama 42, Auburn 14 (Auburn)

Nov. 24, 2012 — No. 2 Alabama 49, Auburn 0 (Tuscaloosa)

Nov. 30, 2013 — No. 4 Auburn 34, No. 1 Alabama 28 (Auburn)

Nov. 29, 2014 — No. 2 Alabama 55, No. 15 Auburn 44 (Tuscaloosa)

Nov. 24, 2015 — No. 2 Alabama 29, Auburn 13 (Auburn)

Nov. 30, 2016 — No. 1 Alabama 30, No. 16 Auburn 12 (Tuscaloosa)

Nov. 25, 2017 — No. 1 Alabama at No. 6 Auburn 3:30 p.m. EST – CBS/WRBL